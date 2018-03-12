Турция направила в Иран комиссию для расследования причин крушения частного самолета – минтранс

12 марта 2018 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция направила в Иран комиссию для расследования причин крушения частного самолета. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции, распространенном в понедельник.

В сообщении отмечается, что в состав комиссии включены семь специалистов, трое из которых являются сотрудниками Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
"Тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Турцию", - говорится в сообщении минтранса Турции.

Отметим, что совершавший полет из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding, пропал с радаров в 17:40 в воскресенье. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю самолет загорелся. Позднее представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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