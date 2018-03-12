На ряд должностей в Турции назначение будет делать исключительно президент

12 марта 2018 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На ряд должностей в Турции назначение будет делать исключительно президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что президент Эрдоган будет назначать глав Высшего совета по телевидению и радиовещанию Турции (RTÜK), Госфонда страхования вкладов Турции (TMSF), Органа банковского надзора Турции (BDDK), а также Совета рынков капитала Турции (SPK).

Отметим,что ранее главы RTÜK, TMSF, BDDK и SPK назначались премьер-министром страны.

Напомним, что ранее оборонная промышленность, а также разведка страны (MİT) перешли под управление администрации президента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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