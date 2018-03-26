Турция является гарантом безопасности границ ЕС - Правящая партия

БАКУ /Trend/ - Турция является гарантом безопасности границ Евросоюза, сказал пресс-секретарь и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Унала, в настоящее время Турция ведет борьбу одновременно с несколькими террористическими организациями.

Зампредседателя ПСР также отметил, что, не смотря на то, что Анкара выполнила все требования ЕС, Евросоюз не сдержал данного Турции обещания и не выплатил 3 миллиарда евро для нужд сирийских беженцев.

«Также ЕС не отменила визовой режим для граждан Турции», - сказал Унал.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно возросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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