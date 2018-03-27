Внутренние проблемы ЕС угрожают существованию этой структуры – премьер-министр Турции

БАКУ /Trend/ - Внутренние проблемы ЕС угрожают существованию этой структуры, сказал премьер-министр Турции Биныли Йылдырым, сообщают во вторник турецкий СМИ.



Йылдырм отметил, что ЕС, как и ранее, применят двойные стандарты по отношению к Турции.

«Не смотря на противоречивые шаги ЕС в отношении к Турции, Анкара является сторонником развития отношений с этой структурой», - сказал Йылдыырм.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно возросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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