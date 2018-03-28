БАКУ /Trend/ - В Турции заблокированы банковские счета 20 компаний, которые имели контакты с «Çiftlik Bank», обвиняемом в мошенничестве, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время ведутся расследования еще в 35 компаниях.

Названия компаний, счета которых были заблокированы, не сообщаются.

Отметим, что ранее сообщалось, что 27-летний Мехмет Айдын, основатель «Çiftlik Bank», скрылся с деньгами собранными за два года работы «финансовой пирамиды».

«Çiftlik Bank» обещал своим клиентам высокий доход, который обеспечивался за счет притока новых участников.

Всем внесшим 200 тысяч турецких лир было обещано 50 тысяч в качестве процентов ежемесячно.

Сам же Мехмет, вместе со своим братом Фатихом, смогли покинуть Турцию. За время работы организации с 77 843 человек было собрано в общей сложности 511 миллионов турецких лир.

Официальный курс на 28 марта составляет 3.9829 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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