ВС Турции начнут военную операцию в сирийском Тель-Рифате – вице-премьер

5 апреля 2018 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции приступят к военной операции в сирийском Тель-Рифате, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Боздаг, после полной очистки Тель-Рифата от террористов, ВС Турции начнут наступление в восточном направлении, на другие позиции боевиков в Сирии.

«Операция «Оливковая ветвь» будет продолжена», - сказал Боздаг

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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