В Турции продлят режим чрезвычайного положения - вице-премьер

5 апреля 2018 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в четверг турецкие СМИ.
По словам Боздага, в этом имеется необходимость, так как борьба с террористическим движением Фетхуллах Гюлена еще не завершена.

Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Напомним, что в январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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