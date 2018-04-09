TANAP будет способствовать развитию регионов Турции – вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет способствовать развитию регионов Турции, сказал вице-премьер Бекир Боздаг, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Он отметил, что этот проект является одним из важных проектов, которые в настоящее время реализует Турция.

По словам Боздага, все провинции, по которых проходит TANAP, с начала его эксплуатации будут развиваться в экономическом плане.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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