У Турции нет намерений захватить часть территории Сирии – вице-премьер

10 апреля 2018 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не преследует цели присоединить сирийские территории к своим землям, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, пишут во вторник турецкие СМИ.

По словам Боздага присутствие ВС Турции на территории Сирии не является оккупацией, оно направлено на обеспечение безопасности собственных границ и на борьбу с терроризмом.
Вице-премьер также отметил, что Турция понимает, что в Сирии существует ряд проблем, которые нуждаются только в политическом решении.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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