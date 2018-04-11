Президент Турции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алжире

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике в связи с авиакатастрофой, жертвами которой стали около 260 человек. Об этом в среду пишут турецкие СМИ.

Президент Турции пожелал семьям погибших, а также "братскому алжирскому народу" терпения и выдержки.

«В случае необходимости мы готовы оказать любую поддержку нашим алжирским братьям», - говорится в соболезновании Эрдогана, направленном президенту Бутефлике.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло через несколько минут после взлета. По предварительным данным минобороны Алжира, число жертв катастрофы составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа.

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