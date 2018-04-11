Президент Турции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алжире

11 апреля 2018 21:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике в связи с авиакатастрофой, жертвами которой стали около 260 человек. Об этом в среду пишут турецкие СМИ.

Президент Турции пожелал семьям погибших, а также "братскому алжирскому народу" терпения и выдержки.

«В случае необходимости мы готовы оказать любую поддержку нашим алжирским братьям», - говорится в соболезновании Эрдогана, направленном президенту Бутефлике.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло через несколько минут после взлета. По предварительным данным минобороны Алжира, число жертв катастрофы составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Турции откроется самая большая в мире мечеть
Турция 18:28
Посол: Россия готова упростить визовый режим для граждан Турции
Россия 17:54
BP продолжит работу для обеспечения долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане
Энергетика 17:10
В Баку откроется выставка турецкого исламского искусства
Культура 16:48
Генсек НАТО посетит Турцию
Турция 16:32
Турция призвала Россию и США к сдержанности на фоне ситуации в Сирии
Турция 15:18
Глава МИД Турции заявил, что Африн нельзя передавать под контроль Дамаска
Турция 14:25
Премьер Ирака заявил, что на территории страны нет турецких сил
Турция 13:05
В Турции из-за удара молнии один человек погиб, семеро ранены
Турция 00:04
По итогам визита президента Кыргызстана в Турцию состоялась церемония подписания совместных документов
Кыргызстан 10 апреля 06:55
Вице-премьер Турции о выводе военных из Африна
Турция 10 апреля 03:45
Президенты Кыргызстана и Турции провели переговоры в узком и расширенном форматах
Кыргызстан 10 апреля 03:31
Песков: РФ, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке химатак в Сирии
Россия 9 апреля 16:06
Путин и Эрдоган обсудили последние события в Сирии
Россия 9 апреля 15:50
Лавров: Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска
Россия 9 апреля 14:22
В Турции подорван военный автомобиль: ранены девять военнослужащих
Турция 9 апреля 01:13
Один человек погиб и 20 пострадали при ДТП с автобусом в Турции
Турция 8 апреля 12:29
ВВС Турции продолжают антитеррористические операции на севере Ирака
Турция 8 апреля 11:40