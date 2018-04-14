Химатака в сирийской Думе не осталась без ответа - пресс-секретарь президента Турции

14 апреля 2018 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Химическая атака в сирийском городе Дума не осталась без ответа, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Калын отметил, что цель воздушных ударов по Сирии - прекращение военного конфликта в стране.

Отметим, что сегодня МИД Турции распространил информацию, где говорится, что Анкара приветствует воздушную операцию в Сирии.

В сообщении отмечается, что удар по химическим объектам в Сирии является ответом на химические атаки в сирийской Думе против мирного населения.

Накануне председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал он.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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