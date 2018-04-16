Вице-премьер Турции о причинах применения химического оружия в Сирии

БАКУ /Trend/ - Основная причина применения химического оружия в Сирии связана с тем, что в свое время мировое сообщество не применило жестких санкций против режима Асада, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Боздага, Турция выступает не только против применения химического оружие в отношении гражданских лиц, но также категорически осуждает любые акты насилия в отношении мирного населения Сирии.

«Политика Турции по отношению к Сирии предельно четка и ясна - Анкара выступает за стабильность в регионе», - сказал Боздаг.

Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал Данфорд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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