Турецкое правительство рассмотрит предложение оппозиции о досрочных выборах – вице премьер

17 апреля 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Турции рассмотрит предложение лидера Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели о проведении досрочных парламентских и президентских выборов. Об этом сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Вице-премьер отметил, что турецкое правительство не спешит с проведением выборов в стране.

Отметим, что сегодня лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

Отметим, что в 2019 году в Турции состоятся президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году будут проведены в один день

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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