В истории не было «геноцида армян» - спикер парламента Турции

23 апреля 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В истории не было «геноцида армян», сказал спикер парламента Турции Исмаил Кахраман, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, Турция не боится своей истории.

«Власти Турции неоднократно обращались к Армении в связи с созданием совместной исторической комиссии для расследования событий 1915 года. Но до сих пор никакого ответа от Армении мы не получили», - сказал Кахраман.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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