Еще одна оппозиционная партия Турции может поддержать правительство на выборах

БАКУ /Trend/ - Оппозиционная Партия великого единства (BBP) готова поддержать правящую в Турции Партию справедливости и развития (ПСР) на предстоящих выборах, сказал пресс-секретарь и зампредседателя ПСР Махир Унал, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Унала, сегодня делегация ПСР и BBP проведут встречу в Анкаре, после чего будут объявлены итоги.

Унал отметил, что ранее BBP неоднократно заявляла, что готова поддержать ПСР на парламентских и президентских выборах.

Отметим, что лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о поддержке кандидатуры президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах 24 июня.

Напомним, что ранее Девлет Бахчели выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

Реальна ли в Турции американская партийная система Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Они состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.

Отметим, что в 2019 году в Турции должны были состояться президентские, парламентские и муниципальные выборы. Ожидалось, что парламентские и президентские выборы пройдут в один день.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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