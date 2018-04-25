Турция до сих пор сталкивается с угрозой терроризма – премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Турция до сих пор сталкивается с террористической угрозой проникающей с территории Сирии, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, сегодня все террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ), являются реальной угрозой для всего региона.

«Исходя из принципов национальной безопасности, Турции приступила к военной операции «Оливковая ветвь» против террористов в Сирии», - сказал премьер-министр.

Йылдырым отметил, что в рамках операции «Оливковая ветвь» Турция обеспечила не только свою безопасность, но также принесла стабильность в сирийский район Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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