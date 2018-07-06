В Турции продолжаются лесные пожары

6 июля 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья вспыхнул пожар, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что пожар охватил лесные массивы площадью в один гектар. В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

Для тушения пожара привлечены пожарные бригады, а также вертолеты.
Отметим что накануне на юго-западе Турции в районе Бодрум в провинции Мугла вспыхнул лесной пожар.

Отметим, что 3 июля в Стамбуле вспыхнул лесной пожар, охвативший территорию общей площадью в два гектара.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В истории Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров.

Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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