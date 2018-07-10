Четыре министра Турции отказались от депутатского мандата

БАКУ /Trend/ - Четыре министра Турции отказались от мандата депутата, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что назначенный на должность главы МИД Турции Мелвют Чавушоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр казначейства и финансов Берат Албайрак написали заявление об отказе от депутатского мандата.

Отметим, что согласно законам Турции депутат одновременно не может быть министром.

Напомним, что вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового кабинета министров, которой станет первым правительством республики после перехода на президентскую форму правления.

Должность премьер-министра в новом кабинете упразднена в связи с переходом на президентскую форму правления.

Как сообщил Эрдоган, выступая перед журналистами, вице-президентом Турции назначен Фуат Октай, который ранее возглавлял Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Пост главы МИД сохранил Мевлют Чавушоглу, министерство внутренних дел возглавил Сулейман Сойлу, а министерство юстиции — Абдульхамид Гюль.

Министром финансов и казначейства назначен Берат Албайрак, возглавлявший ранее минэнерго страны. В свою очередь, министерство энергетики и природных ресурсов возглавил Фатих Дёнмез, а министерство торговли — Рухсар Пекджан.

Отметим, что 9 июля состоялась церемония инаугурации президента Эрдогана.

В церемонии участвовали главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран мира, а также главы шести международных организаций.

Отметим, что 4 июля Центральная избирательная комиссия Турции (YSK) объявила окончательные итоги парламентских и президентских выборов, которые состоялись 24 июня.

Согласно сообщения YSK, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,59 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,29 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,4 процента, кандидат от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,2 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок Партии справедливости и развития (ПСР) набрал 42,56 процента, Партия националистического движения (MHP) набрала 11,1 процента, Народная республиканская партия - 22,65 процента, «İyi Parti» - 9,96 процента, HDP - 11,70 процента, SP - 1,23 процента и «Vatan Partisi» - 0,23 процента голосов.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 291, MHP - 49, CHP -146, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партии SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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