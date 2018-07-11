Глава МИД Турции объяснил решение о закупке российских С-400

Турция пыталась приобрести системы ПВО у союзников по НАТО, но эти попытки не удались, поэтому для обеспечения безопасности Анкара рассмотрела российское предложение, заявил в среду на полях саммита альянса глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

США последовательно стараются добиться отмены решения Анкары о закупке российских С-400.

"Мы хотели купить системы у США, однако нам это так и не удалось. Турция обращалась и к другим союзникам по НАТО, но тоже без результата. Мы рассмотрели российское предложение", — заявил он журналистам, отметив, что Турция, как суверенное государство, "должна принимать меры для своей защиты".

Ранее Чавушоглу заявлял, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона в случае введения санкций против нее из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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