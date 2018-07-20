БАКУ /Trend/ - ВВС Турции продолжают военные операции на севере Ирака против боевиков террористической организации РПК, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

В сообщении отмечается, что воздушные операции по ликвидации террористов проводилось в районах Зап, Авашин и Хакурк.

О числе уничтоженных террористов не сообщается.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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