Необходим тесный диалог по развитию коридора Север-Юг - Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - Важно продолжить тесный диалог по развитию транспортного коридора Север-Юг в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве.

«В этом плане приветствуем плодотворные итоги первой встречи руководителей транспортных ведомств по развитию мультимодального маршрута Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан, состоявшейся в конце апреля в городе Термезе», - сказал он.

По его словам, в целях упрощения процедур транзита между странами ЕврАзЭС, Узбекистан выступает за разработку комплекса мер по цифровому взаимодействию с внедряемой Единой системой таможенного транзита ЕАЭС.