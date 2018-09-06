Турция откроет посольство в Парагвае

Турция приняла решение открыть посольство в Парагвае, сообщил в четверг министр иностранных дел южноамериканской страны Луис Кастильони, сообщает РИА Новости.

Такое решение Анкара приняла через день после отказа Асунсьона от переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мне только что позвонил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и сообщил об открытии посольства в Парагвае для укрепления наших отношений и увеличения торговли. Я благодарю за этот жест, который еще больше сблизит наши страны", - написал Кастильони в своем микроблоге в Twitter.

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