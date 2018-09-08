Кыргызстан передал символ Всемирных игр кочевников Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра культуры и спорта Турции Хамза Ерликая принял от премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева тотем Всемирных игр кочевников – сосуд көөкөр, наполненный ледниковой водой, передает Кабар.

Данный ритуал стал символом передачи права проведения Всемирных игр кочевников от одной страны другой. По его завершению, почетный гость поприветствовал зрителей торжества от имени всего турецкого народа, а также президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выразив благодарность организационному комитету Игр, он отметил, что прошедшие состязания стали возрождением наследия предков и объединили тысячи людей духом единства и созидания.

«Состязания, которые здесь проходили, носят более глубокое значение, чем просто спортивные мероприятия. Они отражают наследие наших предков и вносят вклад в укрепление братских связей. Мы чувствуем счастье и волнение от того, что следующие Игры будут проходить у нас, в Турции. Мы гордимся, что перенимаем возможность сохранить и распространить кочевническую культуру, за что выражаем Кыргызстану свое почтение», - сказал Ерликая в своем выступлении.

Напомним, IV Всемирные игры кочевников в 2020 году пройдут в Турции. Данное решение было принято в ходе переговоров президентов двух стран 1 сентября текущего года. Об этом они сообщили в своем совместном заявлении перед прессой после двусторонних переговоров в государственной резиденции «Ала-Арча» в первый день официального визита в Кыргызстан Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции вместе с супругой также принял участие в церемонии официального открытия III Всемирных игр кочевников, которые состоялись 2 сентября.

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