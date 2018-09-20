Турецко-американские отношения будут усилены за счет торговли – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турецко-американские отношения будут усилены за счет торговли, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главами американских компаний, которая состоялась накануне в Анкаре. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Турция уделяет особое внимание росту иностранных инвестиций в экономику страны.

«Турция открыла двери для всех иностранных инвесторов и за 16 минувших лет осуществила масштабные экономические реформы», - сказал Эрдоган.

Отметим что накануне в Анкаре, президент Эрдоган провел встречу с 30 главами американских компаний.

Напомним, что после обострения отношений между США и Турцией президент Эрдоган призвал иностранные компании инвестировать в экономику страны.

Напомним, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

После чего президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам американского пастора. Первого августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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