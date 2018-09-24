Эрдоган: Турция ни при каких обстоятельствах не допустит террористических формирований на своей границе

БАКУ /Trend/ - Турция ни при каких обстоятельствах не допустит террористических формирований на своей границе. Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в колонке для газеты "Коммерсантъ", посвященной договоренности РФ и Турции по Идлибу.

"Есть одно важное обстоятельство, о котором мы говорили с самого начала. Это то, что Турция ни при каких обстоятельствах не допустит террора в любой точке своей границы. Турция ранее неоднократно подтверждала эту свою решимость в Африне, Джераблусе, Эль-Бабе и в районе Идлиба. Позиция Турции, которую она всегда ставила на первый план и решительно придерживалась,— бороться со всеми террористическими организациями, в первую очередь с ДАИШ ("Исламское государство")", - написал Эрдоган.

Турецкие президент подчеркнул, что Турция, которая вот уже 40 лет борется с терроризмом, не пойдет ни на какие уступки террористическим структурам, будет и дальше решительно действовать в соответствии со своей позицией по данному вопросу.

Отметим что в понедельник лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации

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