Турецкий муниципалитет арендует строительную технику

24 сентября 2018 09:47 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госорган Турции арендует транспортные средства
Турция 18 сентября 09:13
В Турции объявлен повторный тендер на оказание транспортных услуг в третьем аэропорту Стамбула
Бизнес 17 сентября 12:53
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 4 сентября 20:35
BOTAŞ объявила тендер
Тендеры 3 сентября 14:06
BOTAŞ привлечет иностранных подрядчиков
Тендеры 31 августа 11:40
Турецкая госкомпания объявила тендер
Турция 30 августа 09:21
Лента новостей
Новак: Россия еще рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК в качестве наблюдателя
Энергетика 10:43
Цены на авиабилеты могут снизиться в Казахстане в будущем году
Бизнес 10:37
Китай отменил торговые переговоры с США
Китай 10:36
Нефть дорожает более чем на 1% на заявлениях ОПЕК+
Энергетика 10:29
На границе Узбекистана и Таджикистана произошло землетрясение
Узбекистан 10:29
Стоимость банковских металлов в Азербайджане снизилась
Бизнес 10:21
Совокупный капитал зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний вырос в три раза
Бизнес 10:20
Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 10:16
Президент Азербайджана своим выступлением в парламенте дал шанс Армении сделать выводы и встать на правильный путь - депутат
Политика 10:11