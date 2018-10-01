В Турции конфискована крупная партия героина

1 октября 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чорум на севере страны конфисковано 176 килограммов героина, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что героин был привезен из провинции Ван на юго-востоке страны.

Как пишут СМИ, в ходе спецоперации также задержан гражданин Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также было конфисковано 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

В 2017 году в Турции было конфисковано 20 тысяч тонн героина.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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