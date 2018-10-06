OИС осудила подрыв военного каравана боевиками в Турции

6 октября 2018 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф аль-Усеймин осудил подрыв военного каравана боевиками в Турции, говорится в сообщении ОИС, распространённом в субботу.

В сообщении отмечается, что Усеймин также выразил соболезнование турецкому правительству и народу.

«ОИС и все члены организации солидарны в борьбе с терроризмом и террором», - говорится в сообщении.

Отметим, что в четверг в турецкой провинции Батман на востоке страны в результате подрыва военного конвоя боевиками РПК погибли четверо и получили ранения пятеро военнослужащих.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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