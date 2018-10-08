Эрдоган передал полномочия вице-президенту

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал свои полномочия вице-президенту Фуату Октаю. Об этом говорится в сообщении турецкой газеты «Resmi Gazete», опубликованном в понедельник.

Согласно сообщению полномочия президента переданы в связи с его визитом в Венгрию, который начался 8 и продлится до 9 октября текущего года.

Отметим, что в последний раз Эрдоган передавал полномочия Октаю во время визита в Россию в сентябре текущего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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