Турецкие следователи изучают записи 150 камер в связи с пропажей журналиста Хашкаджи

Турецкие следователи изучают записи 150 камер наружного наблюдения, чтобы установить обстоятельства пропажи саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Как сообщил во вторник телеканал NTV, властям удалось найти записи двух камер, непосредственно снимавших здание генконсульства Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Между тем, пока ни на одной из камер не удалось обнаружить кадров, зафиксировавших выход Хашкаджи из здания диппредставительства. Ранее газета The Washington Post опубликовала предоставленную ей анонимным представителем турецкой стороны фотографию, на которой человек, похожий на Хашкаджи, идет к двери консульства. На таймкоде кадра значится время 13:14.

Кроме того, NTV сообщает, что следствие установило факт прибытия из Саудовской Аравии в день пропажи журналиста семи человек, находившихся на территории Турции 2,5 - 3 часа. При этом за полчаса до прихода Хашкаджи в генконсульство они сами вошли в здание, а в 14:00 покинули его. Также на камерах видно, как на территорию саудовского диппредставительства въехали три машины, и три автомобиля позже выехали из ворот. Далее машины разделились: две поехали по одному маршруту, одна проследовала по другому. Следователи, как сообщает телеканал, установили номера двух из этих транспортных средств.

Отметим, что накануне посол Саудовской Аравии Валид бен Абдель-Карем аль-Хирейджи был вызван в МИД Турции.

Также сообщается, что, по словам, сказанным накануне президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если посольство Саудовской Аравии утверждает, что Хашкаджи исчез после того, как покинул здание посольства, то оно должно доказать это.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что разведка Турции расследует вопрос исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

По словам президента Турции, этот вопрос находится под его личным контролем.