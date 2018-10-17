Крупное ДТП в Турции – есть погибшие и раненые

БАКУ /Trend/ - В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в турецкой провинции Кархаманмараш, по предварительным данным погибли 7 и получили ранения 24 человека, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной ДТП стала потеря управления транспортным средством, в результате чего автобус перевернулся и рухнул в ущелье.

Согласно данным СМИ все пострадавшие являются гражданами Турции.

Все потерпевшие доставлены в городскую больницу. Состояние получивших ранения лиц оценивается как тяжелое.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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