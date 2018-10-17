Крупное ДТП в Турции – есть погибшие и раненые

17 октября 2018 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в турецкой провинции Кархаманмараш, по предварительным данным погибли 7 и получили ранения 24 человека, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной ДТП стала потеря управления транспортным средством, в результате чего автобус перевернулся и рухнул в ущелье.

Согласно данным СМИ все пострадавшие являются гражданами Турции.

Все потерпевшие доставлены в городскую больницу. Состояние получивших ранения лиц оценивается как тяжелое.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ДТП в Турции – есть погибший и свыше 20 раненых
Турция 28 сентября 10:33
В Турции перевернулся туристический автобус – есть раненные
Турция 26 сентября 15:42
В августе в Турции было зафиксировано более 40 тыс. ДТП
Турция 20 сентября 10:10
ДТП в Турции: свыше 20 раненных
Турция 18 сентября 08:35
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Турция 29 августа 10:16
ДТП в Турции, 13 пострадавших
Турция 28 августа 09:31
Лента новостей
Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию
Грузия 10:22
SOCAR увеличила добычу газа
Энергетика 10:21
GM Uzbekistan внедряет систему онлайн проверки поступления автомобиля
ИКТ 10:17
В Азербайджане подешевели золотые и серебряные слитки
Бизнес 10:09
Британская компания намерена создать в Ташкенте бизнес-парк
Бизнес 10:00
Третий аэропорт в Стамбуле привлек внимание крупных мировых компаний – министр (Эксклюзив)
Бизнес 09:55
Китай заинтересован в опыте России по подготовке к проведению WorldSkills Competition
Китай 09:49
Израиль закрывает все КПП на границе с Газой в ответ на ракетные обстрелы
Израиль 09:45
Россия поднялась на две строчки в международном рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия 09:42