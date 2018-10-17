Крупное ДТП в Турции – есть погибшие и раненые

БАКУ /Trend/ - В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в турецкой провинции Кархаманмараш, по предварительным данным погибли 7 и получили ранения 24 человека, пишут в среду турецкие СМИ.
Сообщается, что причиной ДТП стала потеря управления транспортным средством, в результате чего автобус перевернулся и рухнул в ущелье.
Согласно данным СМИ все пострадавшие являются гражданами Турции.
Все потерпевшие доставлены в городскую больницу. Состояние получивших ранения лиц оценивается как тяжелое.
О других деталях инцидента не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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