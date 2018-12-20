Большинство членов экипажа корабля, спасенных у побережья Стамбула, являются гражданами Азербайджана

20 декабря 2018 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Большинство членов экипажа корабля, спасенных у побережья Стамбула в Черном море, являются гражданами Азербайджана.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что накануне из-за сильного шторма у побережья Стамбула сел на мель грузовой корабль. Экипаж был спасен береговой охраной Турции.

Согласно информации турецких СМИ, на борту грузового корабля «Natalıa», который плавал под флагом Коморских Островов, находились 16 человек. 12 из них - граждане Азербайджана, трое - Турции и один гражданин Индии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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