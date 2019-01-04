2019-й станет годом мегапроектов в Турции – министр

4 января 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 2019 год станет годом мегапроектов в Турции, сказал министр транспорта и инфраструктуры страны Мехмет Джахит Турхан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

По словам министра, в течение последних 16 лет на реализацию транспортных проектов в Турции было потрачено 537 миллиардов лир.

Он также отметил, что за указанный период все проекты в Турции были реализованы в рамках программы правительства «Цель 2023».

По словам министра, в 2019 году будут реализованы транспортные проекты, а также будут проведены тендеры на строительство судоходного канала в Стамбуле и большого Стамбульского тоннеля.

Он также отметил, что проект предусматривает строительство первого в мире трехъярусного тоннеля под проливом Босфор в Стамбуле. Планируется проложить тоннель на глубине 110 метров, а его протяженность составит 6,5 километра. Через тоннель будут проложены одна железнодорожная и две автомобильные магистрали, которые соединят азиатскую и европейскую части Стамбула. Пропускная способность тоннеля составит 6,5 миллиона пассажиров в год.

Напомним, что впервые о намерении реализовать проект строительства судоходного канала «Стамбул» в 2011 году заявил нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что протяженность судоходного канала в Стамбуле составит 43 километра и в рамках строительства также будет создан специальный орган по контролю за работой канала после сдачи его в эксплуатацию.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки от судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира, отметили в министерстве.

Глубина канала «Стамбул», согласно планам, составит 25 метров, в сутки канал сможет пропускать 150-160 судов.

В настоящее время через Босфор за день в среднем проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры. Ежегодно через черноморские проливы перевозится порядка 150 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, при этом пропускная способность Босфора оценивается в 200 миллионов тонн.

Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически сделает европейскую часть Стамбула островом и окончательно отделит ее от Европы. Канал пройдет из Чёрного в Мраморное море через озеро Кючюкчекмедже.

На берегах искусственного канала планируется построить новые жилые комплексы, которые будут связаны с другими районами 15-миллионного мегаполиса благодаря современной транспортной инфраструктуре, в том числе метро и скоростным поездам, а также с третьим аэропортом Стамбула.

В рамках реализации этого проекта также ожидается строительство нового порта.

На судоходном канале в Стамбуле, строящемся в рамках программы правительства «Цель 2023», можно будет использовать танкеры, длина которых не превышает 275 метров, ширина - 48 метров, а грузоподъемность - 14500 DWT.

Строительство судоходного канала продолжится в течение пяти лет, минимальный срок его эксплуатации составит 100 лет.

Официальный курс на 4 января - 5.4686 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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