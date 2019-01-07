Президент Турции и лидер оппозиции проведут совместные митинги

7 января 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели проведут совместные митинги накануне муниципальных выборов в Турции. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что совместные митинги оппозиции и правящей партии состоятся в Стамбуле. В настоящее время точная дата проведения совместных митингов не определена.

Отметим, что ранее заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш сказал, что лидеры ПСР и MHP могут провести совместные митинги.

Напомним, что муниципальные выборы в Турции состоятся 31 марта 2019 года. Муниципальные выборы в стране проводятся каждые пять лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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