Полиция Стамбула проводит спецоперацию

9 января 2019 09:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит спецоперацию против наркоторговцев, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операции против наркоторговцев проводятся по ранее установленным адресам. Согласно данным СМИ в рамках операций задержаны 20 человек, которые подозреваются в продаже наркотических и психотропных веществ.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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