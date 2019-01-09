Россия и Турция преодолели кризис в отношениях - Сергей Рябков

Россия и Турция смогли преодолеть все трудности, связанные с кризисом в двусторонних отношениях после инцидента с российским самолетом Су-24 в ноябре 2015 года, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передаетTrend со ссылкой на РИА Новости.

"При всей трагичности этих событий и тех последствий, которые они имели, я не думаю, что это сейчас доминирует в наших отношениях... Мы преодолели все трудности. Есть тяжелые страницы в нашей истории. Так же, как и с Ираном, например. Но позитивная повестка дня, которая стоит перед нами в настоящий момент, намного превышает то, что составляет различия или представляет собой какие-то нюансы - экономика, энергетика, сотрудничество по Черному морю с Турцией, Каспийскому морю в случае с Ираном. И общее понимание необходимости защищать независимость каждой страны в том, что касается обеспечения безопасности", - сказал Рябков на панельной дискуссии в рамках политологического форума Raisina Dialogue.

Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. Тогда на фоне охлаждения отношений двух стран Россия ввела визовый режим для граждан Турции.

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