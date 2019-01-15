Сильный снегопад прервал связь с более чем 200-ми населенными пунктами в Турции

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным снегопадом в турецких провинциях Ван, Битлис и Хаккари прервалась связь с 205 населенными пунктами. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по установлению связи с населенными пунктами трех провинций.

Отметим, что ранее в провинции Ван из-за сильного снегопада прервалась связь с 295 населенными пунктами. Напомним, что уже на протяжении недели в ряде провинций Турции наблюдается сильный снегопад.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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