В Турции прервалась связь с порядка 900 селами

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным снегопадом в черноморском регионе Турции прервалась связь с 877 селами, пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в некоторых селах высота снежного покрова превышает полтора метра.

Также сообщается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению связи с этими селами.

Отметим, что ранее сообщалось, что в связи с сильным снегопадом в турецких провинциях Ван, Битлис и Хаккари прервалась связь с 205 населенными пунктами.

Отметим, что ранее в провинции Ван из-за сильного снегопада прервалась связь с 295 населенными пунктами. Напомним, что уже на протяжении недели в ряде провинций Турции наблюдается сильный снегопад.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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