За последние семь месяцев из ВС Турции уволено более тысячи военнослужащих

30 января 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние семь месяцев в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) из ВС Турции уволены 1076 военнослужащих. Об этом пишет Trend в среду со ссылкой на министерство национальной обороны Турции. Сообщается, что 624 военнослужащих, уволенных из ВС Турции, служили в сухопутных войсках, 107 - в ВМС и 345 - в ВВС.

В сообщении также отметается, что Турция, по-прежнему будет вести активную борьбу с террористами «FETO», внедрившимися в турецкие Вооруженные Силы.

Отметим, что ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» из ВС Турции были уволены 15 153 человека.

По словам Акара, чистка в рядах ВС Турции продолжится.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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