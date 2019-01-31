Генштаб Турции заявил о проведении новой операции на севере Ирака

31 января 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend в четверг со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

В сообщении Генштаба отмечается, что операции по ликвидации террористов проводились в районах Зап и Мэтина.

В сообщении отмечается, что антитеррористические меры будут продолжены.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан самый надежный партнер и близкий друг Турции – опрос
Турция 11:41
В Турции произошло ДТП: есть раненые и погибшие
Турция 08:20
Совет национальной безопасности Турции рассмотрел меры по борьбе с терроризмом на границе с Сирией
Турция 00:55
Соглашение России и Турции по Сирии нужно сохранять - замгенсека ООН
Россия 30 января 20:20
Азербайджан вошел на рынок распределения газа Турции
Энергетика 30 января 16:52
За последние семь месяцев из ВС Турции уволено более тысячи военнослужащих
Турция 30 января 14:53
Лента новостей
Азербайджан может наладить поставки химпродукции в Германию
Бизнес 14:22
В рамках пенсионных реформ в Азербайджане ведется процесс унификации всех видов выплат населению (Эксклюзив)
Экономика 14:21
В Азербайджане повышены пенсии более 12 тысячам семей шехидов - минтруда
Бизнес 14:11
В Гяндже прошел танцевальный праздник – определены победители (ФОТО)
Культура 14:07
Главной целью политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева является забота о людях - Али Ахмедов
Политика 14:06
Билеты на скоростной поезд Баку-Гянджа станут дешевле
Общество 13:53
В 2018 года Турцию посетили свыше 850 тысяч туристов из Азербайджана
Туризм 13:40
В Баку пройдет Международный гастрономический фестиваль "Вкус Франции"
Социум 13:37
СМИ: Германия, Франция и Великобритания создали компанию для расчетов с Ираном
Экономика 13:35