Генштаб Турции заявил о проведении новой операции на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend в четверг со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

В сообщении Генштаба отмечается, что операции по ликвидации террористов проводились в районах Зап и Мэтина.

В сообщении отмечается, что антитеррористические меры будут продолжены.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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