Генштаб Турции заявил о ликвидации 75 террористов

4 февраля 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе 2019 года в рамках антитеррористических операций ВС Турции уничтожили 75 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на Генштаб Турции.

За указанный период в ходе этих операций погиб один и были ранены трое турецких военнослужащих.

Также за этот период были задержаны по подозрению в связях с террористами 350 человек, 108 из которых были арестованы.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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