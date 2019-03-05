Турция откроет новый контрольно пропускной пункт на границе с Сирией – министр

БАКУ /Trend/ - Турция откроет новый контрольно пропускной пункт (КПП) с Сирией, который получит название «Оливковая ветвь», сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан. Об этом сообщает во вторнике Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, открытие нового КПП на границе с Сирией состоится 12 марта текущего года.

Новый КПП на границе с Сирией расположен в турецкой провинции Хатай.

Отметим, что сегодня на границах Турции имеется 27 КПП. Четыре из них расположены на границе с Ираком, семь - в настоящее время не функционируют, один из закрытых КПП расположен на границе с Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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