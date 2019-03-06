Оппозиция Турции выступает против создания национального космического агентства

6 марта 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) Турции выступает против создания национального космического агентства и обратилась по данному вопросу в Конституционный суд, сказал министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, такое решение оппозиционной партии направлено против развития Турции.

Отметим, что 13 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон о создании национального космического агентства. Агентство будет функционировать при министерстве промышленности и технологий. Штаб-квартира будет располагаться в Анкаре.

Как сообщил Trend ранее источник в правительстве Турции, в стране ведутся работы по созданию национального космического агентства. Он отметил, что это является одним из важнейших приоритетов для турецкого правительства.

Напомним, что проект создания национального космического агентства является вторым крупнейшим в Турции после строительства судоходного канала в Стамбуле.

Законопроект о создании агентства был представлен на рассмотрение парламента Турции в феврале 2017 года. Впервые о создании национального космического агентства правительство Турции объявило в январе 2016 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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