ВВС Турции провели очередную операцию на севере Ирака

7 марта 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции.

"В результате воздушной операции, проведенной в районе Хафтанин на севере Ирака, были уничтожены убежища и укрытия террористов, а также склады с боеприпасами", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня утром ВВС Турции также провели операции на севере Ирака.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции военнослужащим могут запретить использование смартфонов
Турция 10:37
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака
Турция 6 марта 23:05
Турция и Иран проведут совместные операции против РПК – министр
Турция 6 марта 12:43
Борьба с терроризмом по-прежнему остается приоритетом для Турции – Эрдоган
Турция 4 марта 16:08
МВД Турции заявил о ликвидации более 90 террористов
Турция 4 марта 11:28
В Анкаре задержаны семь террористов ИГ
Турция 1 марта 16:07
Лента новостей
Предприятие «Lerik Broyler» незначительно увеличит производство своей продукции
Бизнес 15:55
"Русская медная компания" начинает добычу медно-цинковой руды на трех месторождениях в Казахстане
Экономика 15:50
Солист московского театра "Геликон-опера" о непримиримой вражде и преданной любви в Баку
Культура 15:49
Президент Ильхам Алиев: Мое дело - служить народу, свою задачу я вижу в этом (ФОТО)
Политика 15:43
Всемирный банк: Азербайджан все меньше нуждается в финансовой поддержке (Эксклюзив)
Бизнес 15:41
Президент Азербайджана: Все разрушенные в результате землетрясения дома в Агсу будут заново отстроены
Политика 15:39
Азербайджан поблагодарил Нидерланды за поддержку территориальной целостности страны
Политика 15:39
Надо искать новые грани юмора – откровения Рашада Азизова
Интервью 15:34
В Узбекистане упростили сдачу наличной выручки в банки
Финансы 15:19