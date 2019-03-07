ВВС Турции провели очередную операцию на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции.

"В результате воздушной операции, проведенной в районе Хафтанин на севере Ирака, были уничтожены убежища и укрытия террористов, а также склады с боеприпасами", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня утром ВВС Турции также провели операции на севере Ирака.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.