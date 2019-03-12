В Стамбуле открылась новая железная дорога

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле сегодня состоялось открытие новой железной дороги «Halkalı-Gebze» протяженностью 76,6 километра. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

В церемонии открытия приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан.

Отметим, что новая железная дорога интегрирована с железнодорожным тоннелем "Мармарай".

В рамках строительства железной дороги «Halkalı-Gebze» построены 38 железнодорожных станций.

Пуск линии «Halkalı-Gebze» будет способствовать росту пассажироперевозок, с возможностью перевозки до одного миллиона человек в сутки.

Отметим, что в 2020 и 2021 годах общее финансирование на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции, выделенное для министерства транспорта и инфраструктуры, составит 64,275 миллиарда лир.

На реализацию проектов в 2020 году будут выделены 31,183 миллиарда лир, что на 3,413 миллиарда больше по сравнению с финансированием на 2019 год. На реализацию проектов в 2021 году будут выделены 31,092 миллиарда лир.

Официальный курс на 12 марта - 5.4443 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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