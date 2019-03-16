Снегопад в Турции отрезал от внешнего мира 20 населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - Снегопад в Турции прервал связь с 20 населенными пунктами в провинции Ван на востоке страны, сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению связи с этими населенными пунктами.
По данным СМИ, толщина снежного покрова в провинции Ван достигает одного метра.
Напомним, что ранее в результате снегопада была прервана связь с 47 населенными пунктами в провинции Сивас.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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