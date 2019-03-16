Снегопад в Турции отрезал от внешнего мира 20 населенных пунктов

16 марта 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Снегопад в Турции прервал связь с 20 населенными пунктами в провинции Ван на востоке страны, сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению связи с этими населенными пунктами.

По данным СМИ, толщина снежного покрова в провинции Ван достигает одного метра.

Напомним, что ранее в результате снегопада была прервана связь с 47 населенными пунктами в провинции Сивас.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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