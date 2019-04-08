В ходе встречи президентов Турции и России будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе

8 апреля 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе встречи в Москве президентов Турции и России будет обсуждена и ситуация на Южном Кавказе. Об этом сказал Trend в понедельник источник в правительстве Турции, комментируя визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ.

По его словам, Турция всегда держит на повестке вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Несмотря на то, что основной темой переговоров будут турецко-российские отношения, также на повестке будет и ситуация на Южном Кавказе», - сказал источник.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным состоится обсуждение ряда экономических и политических вопросов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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