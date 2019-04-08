Турецко-российский товарооборот вырос на 15 процентов - Эрдоган

8 апреля 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В минувшем году товарооборот между Турцией и Россией вырос на 15 процентов, что весьма важно, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Москве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция и Россия намерены увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов.

Президент Турции отметил что, Анкара и Москва сегодня сотрудничают в разных сферах, и в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

По словам Эрдогана предпринятые Турцией и Россией шаги в направлении урегулирования кризиса в Сирии дают результаты и являются очень важными.

Президент Турции отметил, что в рамках его визита в Москву между двумя государствами будут подписаны три важных документа.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Россию. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным состоялось обсуждение ряда экономических и политических вопросов.

Отметим, что объемы общего товарооборота Турции в марте 2019 года составили 34,5 миллиарда долларов, турецкий импорт из России в марте 2019 года сократился на 5,76 процента по сравнению с мартом 2018 года, и составил 2,069 миллиарда долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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