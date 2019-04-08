Эрдоган назвал покупку у России С-400 суверенным правом Турции

8 апреля 2019 21:59 (UTC+04:00)

Никто не может требовать от Турции отказаться от покупки у России комплексов С-400, это суверенное право страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы являемся суверенными государствами, поэтому кому-то представлять возможность работать над нашей суверенностью, мы не предоставим, мы не являлись бы тогда независимыми государствами, независимыми народами", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции, отвечая на вопрос о давлении США на Анкару в этом вопросе.

Он отметил, что "когда третьи стороны будут делать те или иные шаги, нас спрашивать не будут". Эрдоган подчеркнул, что Анкара, как и другие независимые страны, принимает решения на основании своих интересов.

"Дорожную карту по С-400 мы уже проложили, соответствующие шаги сделаны, все уже закончено. (Если) после этого кто-то будет выступать с рекомендациями отказаться от этого, будут не признавать наше мнение. Если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, наше решение. Никто не может требовать от нас отказаться от этого", - заключил Эрдоган.

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