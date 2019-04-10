ВВС Турции провели операции в трех районах Ирака

10 апреля 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Зап, Гара и Аващин на севере Ирака.

Об этом, сообщает Trend, со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции. В сообщении отмечается, что в ходе операции были уничтожены убежища и укрытия террористов, а также склады с боеприпасами.

Отметим, что в последний раз ВВС Турции провели воздушные операции на севере Ирака в воскресенье, седьмого апреля. Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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